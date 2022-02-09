Falyalı saldırısı zanlısı Ömer Tunç soruşturma amaçlı 2 gün tutuklu kalacak

Falyalı cinayetiyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle polis tarafından tutuklanan 49 yaşındaki Ömer Tunç, bu sabah Girne Kaza Mahkemesinde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme, polis tarafından cinayet sırasında kiralık bir araçla olay yerinden görülen Tunç’un soruşturma amaçlı 2 gün tutuklu kalmasını emretti.

Ömer Tunç’un tutukluluk duruşmasında mahkemeye ifade veren Polis Müfettişi Murat Bayram, polisin olay yerinde yaptığı ilk icelemelerden elde ettiği bulgulartı aktardı.

Bayram, dün gece saat 18:45 sıralarında Murat Demirtaş’ın kullandığı SL 001 plakalı araca kimliği mechul kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş edildiğini kaydetti.

Polis Müfettişi Bayram, saldırı sonucu Demirtaş’ın olay yerinde, araçta bulunan Halil Falyalı’nın ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi.

Olay yerinde yapılan incelemede 17 adet 7.62 mm, 5 adet de 9mm çapında boş kovan bulunduğunu anlatan Bayram, olay yerinde ayrıca 9 adet 7.62 mm çapında mermi çekirdeğini bulunduğunu ifade etti.

Bayram, yargıcın sorusu üzerine Ömer Tunç’un saldırı yerinde ve zamanında kiralık bir araçla olay yerinde görüldüğünü, polise gönüllü ifade verdiğini, ifadenin teyidi ve soruşturmanın salimen sürdürülmesi için Tunç’un tutukluluğunu talep etti.

Polis Müfettişi Bayram, olayın kurbanları Falyalı ve Demir’in otopsisinin de bugün yapılacağını belirtti.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalmasını emretti.

BRTK