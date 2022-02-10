Falyalı son yolculuğuna uğurlandı
Falyalı son yolculuğuna uğurlandı
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Uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren iş insanı Halil Falyalı son yolculuğuna uğurlandı…
8 Şubat Salı günü Girne-Çatalköy’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren iş insanı Halil Falyalı için önce Çatalköy ardından da Kumyalı’daki evinde tören düzenlendi…
Falyalı’nın cenazesi daha sonra Kumyalı Şehit Polat Poyraz Camii’nde kılınan öğle namazına müteakip Kumyalı Kabristanlığı’nda defnedildi.
BRTK
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