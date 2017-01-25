Fareye Çin İşkencesi!

Çin'de bir depoda pirinçlerin arasında yakalanan fare, depo çalışanları tarafından 4 patisinden bağlanarak cezalandırıldı. Depo çalışanları, bir de kart yazıp sosyal medyada paylaştı. Hayvanseverlerden tepki gören olaya Çin polisi kayıtsız kaldı.

Hırsızları halk gözünde utandırıp caydırmanın bir adet olduğu Çin'de, geleneğin son kurbanı bir fare oldu.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Çin'in Guangdon vilayetindeki Heyuan kentinde bir marketin deposuna giren fare, çuvaldan pirinç aşırırken yakalandı. Çin'de Twitter'ın muadili olarak bilinen sosyal paylaşım platformu Weibo'da bir kullanıcı, market sahibi arkadaşından gelen fotoğrafları paylaştı.

Dört patisinden iple bağlanıp bir taşıma arabasına gerilen hayvanın önündeki ilk kartta, cüretkâr bir mesaj yazıyor:

"Elinizden gelenin en iyisi bu mu? Dövseniz de pirinç çaldığımı itiraf etmem!"

Bir süre sonra çekilen ikinci fotoğrafta ise kartın üzerinde, "Bir daha yapmayacağım!" yazıyor.

"Bu sadece bir fare" diyerek olayın önemsiz olduğunu iddia eden dükkân sahibi Lai Tiancai, önlem alsalar da bazen hayvanların depoya girebildiğini fakat bunun nadir olduğunu savundu.