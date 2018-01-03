FARK BURADA!

Kuzeydeki 17 gölette toplam 2 milyon 895 bin, Güneydeki 18 gölette ise 39 milyon metreküp su bulunuyor.

Pelin YÜKSELAY

Kuzey Kıbrıs’ta toplam 17 tane gölet bulunuyor... Bunların bir kısmı bakımsızlıktan dolayı su tutmaz hale geldi. Kış ayında olmamıza karşın yeterli miktarda yağışların olmaması nedeniyle göletlerde sadece 2 milyon 895 bin metre küp su kaldı.

Güney Kıbrıs’ta ise 18 gölet bulunuyor. Tümü bakımlı olduğu için yağışlarda biriken sular, kurak dönemde imdada yetişiyor. Yapılan son ölçümlere göre güneydeki barajlarda halen 39 milyon metre küp su bulunuyor.

3 gölet tamamen kurudu!

Su İşleri Dairesi’nin gölet ölçümlerine göre 2017 Aralık ayında, bir önceki yıl olan 2016’nın Aralık ayına göre 11 göletin su miktarlarında düşüş gerçekleşti.

Buna göre Aralık 2016’da dip savak altı olarak ölçülen Yılmazköy Polatdere Göleti, Aralık 2017’de tamamen kuru olarak kayıtlara geçti.

Bir diğer tamamen kuruyan gölet de Haspolat göleti oldu... Kuraklıktan nasibini alan Haspolat göleti Aralık 2017 kayıtlarına ‘kurudur’ olarak geçti. Bir önceki yılın aynı ayında bu göletin doluluk oranı 44 bin 623 metreküptü!

Dağyolu Üçparmakdere Göleti de kayıtlara kuru olarak geçti. Gölet, geçtiğimiz yılda kayıtlarda aynı şekilde yer almıştı!

2 gölet, dip savak altı!

Değirmenlik Çataldere Göletinin Aralık 2017 doluluk oranı ise dip savak altı olarak kayıtlardaki yerini aldı. Hâlbuki bir önceki yıl bu göletin doluluk oranı 184 bin 793 metreküptü!

Gönendere Göleti de Değirmenlik Çataldere Göleti ile aynı kaderi paylaştı... Bu yıl dip savak altı olarak ölçülen göletin geçen yıl ki doluluk oranı 97 bin 477 metreküptü.

Doluluk oranları büyük oranda düştü!

Arapköy Ayanidere Göleti de doluluk oranı düşen bir diğer gölet. Aralık 2016’da doluluk oranı 360 bin 507 metreküp olan gölet, 2017’nin aynı ayında 316 bin 217 metreküp olarak ölçüldü.

Aralık 2016’da 247 bin 358 metreküp olarak ölçülen Hamitköy Baştanlıkdere Göleti, Aralık 2017’de 210 bin 304 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Serdarlı Ağıllıdere Göleti de doluluk oranı düşen bir diğer gölet. Aralık 2016’da 137 bin 923 metreküp doluluk oranına sahip gölet, Aralık ayında 134 bin 467 metreküp doluluk oranına geriledi.

Aralık 2016’da 267 bin 535 metreküp olarak ölçülen Hamitköy Baştanlıkdere Göleti, Aralık 2017’de 266 bin 069 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Gönyeli Göletinin Aralık 2017 doluluk oranı ise 210 bin 287 metreküp olarak kayıtlardaki yerini aldı. Hâlbuki bir önceki yıl bu göletin doluluk oranı 295 bin 763’tü.

Kanlıköy Göleti de kuraklıktan nasibini aldı. Aralık 2016’da 281 bin 101 metreküp olarak ölçülen Kanlıköy Göleti, Aralık 2017’de 278 bin 252 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Aralık 2016’da 598 bin 138 metreküp olarak ölçülen Akdeniz Göleti, Aralık 2017’de 526 bin 254 metreküp olarak kayıtlara geçti.

4 göletin su miktarları yükseldi!

4 Göletin ise su miktarlarında bir önceki yıla göre yükselme olduğu kayıtlara geçti.

Aralık 2016’da dip savak altı olarak kayıtlarda yer alan Gemikonağı Madendere Göleti Aralık 2017’de kayıtlara 244 bin 272 metreküp doluluk oranı ile yansıdı.

Arapköy Uzundere Göleti’nin Aralık 2017 doluluk oranı 260 bin 344 metreküp oldu. Göletin Aralık 2016 doluluk oranı 184 bin 953’tü.

Beşparmak Alagadi Çiftlikdere Göleti de su miktarının arttığı bir diğer gölet. Aralık 2016’da 328 bin 800 metreküp olarak ölçülen Gölet, Aralık 2017’de 365 bin 850 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ergazi Sayadere Göletinin Aralık 2017 doluluk oranı ise 83 bin 596 metreküp olarak kayıtlardaki yerini aldı. Göletin bir önceki yıl doluluk oranı 77 bin 678’di.

Göletlerin biri ‘ölçülemez’ durumda!

Mersinlik Azganlıdere Göleti ise ‘ölçülemez’ olarak kayıtlara geçti. Gölet, bir önceki yıl da kayıtlarda aynı şekilde geçti.

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