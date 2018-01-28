FARK BÜYÜK

Güney Kıbrıs’taki bankalarda Aralık 2017 itibarıyla mevduatların 49,4 milyar Euro’ya ulaştığı belirtilirken, KKTC bankalarında mevduatların toplam bir milyar 186 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.

KKTC Merkez Bankası verilerine göre; Aralık 2017 itibarıyla mevduatların 2 milyar 778 milyon 351 bini TL hesapları, 5 milyar 457 milyon 217 bin TL’si de yabancı para biriminden oluşuyor. Toplamı 8 milyar 235 milyon 568 bin TL (Yaklaşık bir milyar 186 milyon Euro) ediyor.

Güney Kıbrıs’taki mevduat artışının ise, ‘para ile vatandaşlık’ uygulamasındaki başarıdan kaynaklandığı belirtiliyor.

Güney Kıbrıs’ta mevduatların toplamı 49 milyar 400 milyon Euro olmakla birlikte, borçların 51 milyar 4 milyon Euro olması dikkat çekiyor.

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