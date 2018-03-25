FAŞİZM HORTLADI

Limasol Teknik Okulu’nun zemin kaplamalarında kullanılan mozaikler, Yeşil Hat Tüzüğü’ne uygun ithal edilmiş olmasına karşın KKTC’de üretilmiş olmaları nedeniyle döşendiklerinin yerden söküldü.

Kilisenin ve fanatik EDEK’in kontrolündeki Fileleftheros gazetesinin saldırgan yayınları üzerine, teknik okul müdürü Andreas Marankos, Rum müteahhit ile görüşerek mozaiklerin sökülmesini istedi. Okul müdürü, buna gerekçe olarak da ‘kalitenin ihale şartlarına uymadığını’ gösterdi.

Fileleftheros gazetesi, iki gün önce gerçek dışı bilgiler aktararak, KKTC’de üretilen ve Rumlara satılan mozaiklerin parasıyla Türk ordusuna silah alındığını iddia etmişti. Gazetenin yayını sonrasında Limasol’daki teknik okulun müdür ve öğretmenlerinin yanı sıra öğrencileri, mozaiklerin sökülmesi için girişim başlatmıştı.