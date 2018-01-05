Fatih Portakal resmen ezdi geçti!

4 Ocak tarihinin izlenme oranları belli oldu.

4 Ocak tarihinde; "Fatih Portakal'la FOX Ana Haber" 1. sıraya otururken, 2. sırada Star TV'de yayınlanan Türk sineması "Recep İvedik 3", 3. sırada ise Kanal D'de ekrana gelen Türk sineması "Bordo Bereliler Suriye" yer aldı. AB'de 1.'lik "Fatih Portakal'la FOX Ana Haber"in, 2.'lik "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" tekrar bölümünün, 3.'lük ise "Recep İvedik 3"ün oldu.