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Fatih Terim'den sürpriz transfer!

Fatih Terim'den sürpriz transfer!

Fatih Terim'den sürpriz transfer!

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Fatih Terim’in 2014’te Buca’da oynadığı dönemde alınmasını istediği, ancak o sezon Gençlerbirliği’ne giden Taylan Antalyalı yeniden Galatasaray’ın gündeminde.

Sezonu Büyükşehir Belediye Erzurum’da tamamlayan 24 yaşındaki ön liberonun orta sahaya alternatif olarak düşünüldüğü kaydedildi.

Yerli rotasyonu konusunda sıkıntı yaşayan Terim’in, Taylan transferinin bir an önce gerçekleştirilmesini istediği öğrenildi.

1 yıl daha sözleşmesi olan Taylan, Erzurumspor küme düştüğü için serbest kalabilir.

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