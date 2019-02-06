Fatih Terim'in acı günü!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Adana'da hastanede tedavi gören babası Talat Terim, yaşamını yitirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim 94 yaşında hayatını kaybetti. Talat Terim bir süredir Adana'da tedavi altında bulunuyordu.



Fatih Terim, geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Alanyaspor maçının ardından Adana'ya giderek babasını ziyaret etmişti.

CENAZE TÖRENİ YARIN

Teknik direktörümüz Fatih Terim’in babası merhum Talat Terim’in cenazesi, yarın Adana Asri Mezarlık Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Adana Asri Mezarlığı’na defnedilecektir.

GALATASARAY KULÜBÜ DUYURDU

Galatasaray Kulübü de Talat Terim'in vefat haberinin ardından bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda; "Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim’in babası Talat Terim’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Talat Terim’e Allah’tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim’e ve Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz." denildi.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TAZİYE

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in vefat eden babası Talat Terim için taziye mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet; Fatih Terim’e, ailesine, sevenlerine ve Galatasaray camiasına başsağlığı diliyorum."

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

A Milli Futbol Takımımızda üç dönem görev yapan, eski Türkiye Futbol Direktörü ve Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet; Fatih Terim, ailesi, sevenleri ve Galatasaray camiasına başsağlığı ve sabır dileriz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ:

Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim’in babası Talat Terim'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhum Talat Terim’e Allah’tan rahmet, Sayın Fatih Terim başta olmak üzere değerli ailesine, yakınları ile sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ:

Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim’in babası Talat Terim’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Talat Terim’e Allah’tan rahmet, Fatih Terim’e, Terim Ailesi'ne ve Galatasaray camiasına başsağlığı ve sabırlar dileriz.