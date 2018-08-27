Fatih Ürek'ten çeyrek altın müjdesi

Kanal D ekranında sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, beğeniyle izlenen yarışma programı 'Gelinim Mutfakta'da bugün; Fatih Ürek yarışmacıları çok mutlu eden bir açıklamada bulundu. Artık gün birincisi de çeyrek altın almaya hak kazanacak.