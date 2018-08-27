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Fatih Ürek'ten çeyrek altın müjdesi

Fatih Ürek'ten çeyrek altın müjdesi

Fatih Ürek'ten çeyrek altın müjdesi

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Kanal D ekranında sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, beğeniyle izlenen yarışma programı 'Gelinim Mutfakta'da bugün; Fatih Ürek yarışmacıları çok mutlu eden bir açıklamada bulundu. Artık gün birincisi de çeyrek altın almaya hak kazanacak.

'Gelinim Mutfakta' yarışmasının hafta sonu finalinde kazanılan 5 altın bileziğin yanında gün birincileri de 1 adet çeyrek altınla ödüllendirilecek.
 
Çeyrek altın müjdesini duyan gelinler çok mutlu oldular.
Gelinim Mutfakta', yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 12.15’de Kanal D’de.
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