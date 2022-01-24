Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik: Ablam hastanede corona oldu

Hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik, "Hastane yönetimiyle ilgili bir ihmal vardır demiyorum ama coronayı kesin burada oldu" dedi.

Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Girik (79) İstanbul’da tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada, “Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik Covid 19’a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti” denildi.

“PEŞİNDEYİM”

Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik ise hastane önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ablamda corona yoktu ve aşılarını tam yaptıran biriydi. Ablamı iki senedir öpmedim bile. Hastane yönetimiyle ilgili bir ihmal vardır demiyorum ama coronayı kesin burada oldu. Hastane ihmalimi mi yoksa yeğenim gidip geliyor ondan mı, yoksa bakıcıdan mı bilmiyoruz. Başka birinden de olabilir bunu araştıracağım, peşindeyim.”

İHA