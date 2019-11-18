Faydaları saymakla bitmiyor!

Polenin faydaları nelerdir? Polen neye iyi gelir?

Çinliler arı polenini binlerce yıldır tıbbi olarak kullanmışlardır. Antik Yunanistan'da 2500 yıl öncesine arı poleninin kullanıldığına ilişkin kayıtlar ortaya çıkmıştır. İltihabı hafifletmek, karaciğer sağlığını artırmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek, menopoz belirtilerini hafifletmek ve stresi azaltmak gibi sağlık açısından pek çok faydası bulunan arı poleninin faydalarını haberimizde sizler için derledik...

Arı poleni, işçi arıların bacakları ve gövdeleri üzerinde toplanan çiçek poleni anlamına gelir. Arı poleni, kapsamlı ve dengeli bir besin profilinden dolayı doğanın en eksiksiz gıdalarından biri, ayrıca vitaminler, mineraller, enzimler, amino asitler ve antioksidanlar bakımından zengin bir protein, canlılığı artıracak bir bağışıklık sistemi oluşturucu olarak kabul edilir. Peki, polenin faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

POLENİN FAYDALARI

Arı poleninin sağlığa yararları ve kullanımları hakkında oldukça fazla araştırma var, ancak bu çalışmaların büyük çoğunluğunun sadece hayvanlar üzerinde test edildiğini hatırlatmakta fayda vardır. Bazıları ön çalışmalardır ve klinik çalışmaların hala yapılması gerekmektedir. Aklınızda bulunsun. Şimdi polenin sağlık için faydalarından bazılarına daha yakından bakalım:

Ağrıları azaltır

Bir araştırma, arı poleninin anti-enflamatuar özelliklere sahip olduğunu buldu. Bunun yanı sıra ek araştırmalar, arı poleninin yaraları iyileştirmede, menopoz semptomlarını hafifletmede ve hatta multipl skleroz semptomlarını azaltmada yardımcı olabileceğini göstermiştir. Daha fazla araştırma yapılması gerekiyor, ancak multipl skleroz hastalarının% 100’ünde klinik iyileşme görüldü ve engelli hastaların neredeyse % 73’ü işe normal yaşamlarına geri dönebildi.

Alerjiyi tedavi etmeye yardımcı

Bal, enfeksiyonlarla mücadelede yardımcı olabilecek antibakteriyel ve antienflamatuar özelliklere sahiptir, ancak mevsimsel alerjilere yardımcı olacağına dair bilimsel bir kanıt yoktur. Ancak yapılan bir çalışma, mevsimsel alerjilerin tedavisinde yardımcı olabileceğini söylüyor, ancak ciddi yan etkileri olabileceğini ve hatta anafilaksiye neden olabileceğini de belirtiliyor. Doktorunuza danışmadan kullanmamanızda fayda var.

Gastrointestinal problemler için polen

Arı poleni kabızlık, ishal, enterit ve kolit gibi gastrointestinal problemlerde kullanılır. Ayrıca bazı insanlar arı polenini, idrar akışını artırmak ve alkol zehirlenmesi için de kullanırlar.

Kolesterolü düşürür

Arı poleni, yüksek kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir. 2017 ve 2018’de yayınlanan iki hayvan çalışmasında arı poleninin LDL ve total kolesterol seviyelerini düşürdüğü tespit edildi. Bununla birlikte, insanlarda, kolesterolü düşürmek için arı poleni önerilmeden önce bu sonuçları doğrulamak için araştırma yapılması gerekmektedir.

Karaciğer sağlığı

Bazı hayvan çalışmaları arı poleninin karaciğeri hasara karşı korumaya yardımcı olduğunu; alkolizm ve uyuşturucu kullanımından kaynaklanan karaciğer hasarını onarmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Osteoporoz

Arı poleni, osteoporoz tedavisinde umut vaat ediyor. 2012’de yayınlanan bir çalışmanın sonuçlarına göre: Fareler üzerinde yapılan testlerde, arı poleninin kemik kalsiyum ve fosfat seviyelerini artırmaya yardımcı olabileceğini ve osteoporozla ilişkili kemik kaybına karşı koruyabileceğini gösterdi.

ÖNEMLİ NOT: Yaşamı tehdit edici anafilaksi dahil olmak üzere arı polenine karşı ciddi alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. Belirtileri kaşıntı, şişme, nefes darlığı, sersemlik ve şiddetli tüm vücut reaksiyonları olabilir. Bu reaksiyonlar az miktarda arı poleni kullanmaktan (yani bir çay kaşığı az) meydana geldi. Bu vaka raporlarının çoğu polenlere bilinen alerjileri olan insanları içermektedir. Polen alerjiniz varsa, arı polenini tüketmeden önce dikkatli olmanız ve doktorunuza danışmanız çok önemlidir.