Faydaları saymakla bitmiyor!

Portakal kaç kalori? Portakalın besin değerleri ve kalorisi…

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de portakaldır. Peki, portakal kaç kaloridir?

Portakallar çok sayıda temel vitamin, mineral ve besin içerir. Karbonhidrat , yağ ve kalori bakımından çok düşüktür. Potasyum bakımından zengindirler ve ayrıca fosfor, manganez, magnezyum, selenyum ve bakır gibi başka mineraller içerirler. Portakallar ayrıca, zeaksantin ve karotenoidler gibi kolin ve antioksidanlara sahiptir. Ayrıca, tiamin, riboflavin, niasin, B-6 Vitamini, pantotenik asit ve folat gibi vitaminleri de içerir. Peki, portakal kaç kaloridir? İşte portakalın besin değerleri…

PORTAKAL KAÇ KALORİDİR: 100 gram yaklaşık 41 kaloridir.

PORTAKALIN BESİN DEĞERLERİ

180 gram portakalda aşağıdakiler bulunur:

Su: 156 gr

Protein: 1.7 g

Toplam yağ: 0.2 g

Karbonhidrat: 21.1 g

Lif: 4.3 g

Toplam şeker: 16.8 g

A vitamini: 405 IU

C vitamini: 95.8mg

D vitamini: 0 mg

E Vitamini (Alfa Tokoferol): 0.3mg

K vitamini: 0.0 mcg

tiamin: 0.2mg

B2 vitamini: 0.1 mg

Niasin: 0.5mg

B6 Vitamini: 0.1 mg

Folat: 54,0 mcg

B12 vitamini: 0.0 mcg

Pantotenik asit: 0.5 mg

Kolin: 15.1 mg

Kalsiyum: 72.0 mg

Demir: 0.2mg

Magnezyum: 18.0 mg

Fosfor: 25.2 mg

Potasyum: 326 mg

Sodyum: 0.0 mg

Çinko: 0.1 mg

Bakır: 0.1 mg

Manganez: 0.0 mg

Selenyum: 0.9 mcg

Doymuş yağ: 0.0 g

Tekli Doymamış Yağ: 0.0 g

Doymamış yağ: 0.0 g

Toplam trans yağ asitleri: 0 g

Toplam trans-monoenoik yağ asitleri: 0 g

Toplam trans-polenoik yağ asitleri: 0 g

Toplam Omega-3 yağ asitleri: 12.6 mg

Toplam Omega-6 yağ asitleri: 32.4 mg

Kolesterol: 0.0 mg

Kafein: 0.0 mg