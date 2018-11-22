Fazıl Say’dan Hakan Hatipoğlu açıklaması

Piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından Hakan Hatipoğlu ile arasında yaşanan 'tanınmama' polemiğine dair açıklamada bulundu.

Dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say’ın adı geride bıraktığımız gün ilginç bir olayla anılmış, Say’ın sosyal medya paylaşımının altına yorum yapan Hakan Hatipoğlu’nu tanımaması magazin gündemini ve sosyal medyayı uzun süre meşgul etmişti.

‘Var mısın Yok musun’ adlı yarışmayla tanıdığımız ve sonrasında Survivor ile şöhretini pekiştiren Hakan Hatipoğlu Fazıl Say’ın, takipçilerin düşmesiyle ilgili paylaşımının altına kendisinin de benzer bir sorun yaşadığını dile getirmiş ancak Fazıl Say’dan ‘Siz ne işle uğraşıyordunuz?’ şeklinde bir yanıt gelmişti. Bunun üzerine sosyal medya deyim yerindeyse karışmış ve hem Hakan Hatipoğlu’na hem de Fazıl Say’a konuyla ilgili çok sayıda yorum gelmişti.

FAZIL SAY’DAN HATİPOĞLU AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili olarak ilk etapta sessizliğini korumayı tercih eden Fazıl Say, sonrasında sosyal medya hesabından yaşadığı gelişmelerle ilgili bilgi verdi ve Hatipoğlu konusunda kendisine fazlaca yüklenildiğini ima ederek “Müsadenizle bir şans tanıyın, insanları ve niteliklerini hepimiz doğal yoldan keşfedelim, kimseye haksızlık olmasın” yazdı. İşte Fazıl Say’ın konuyla ilgili o paylaşımları:

“Sabah uçağa bindim, Berlin’e geldim. Direkt orkestra provasına girdim, çıktım. Şimdi kahvemi içiyorum, dün 2 bin azalan takipçi sayısı bir anda 25 bin artmış, bir sürü tartışmalar çıkmış. Dostlar sakin, sakin… Ressamları paylaşmaya devam, güneşli güzel günler göreceğiz. Yeni instagram takipçilerime; Bu sayfada, konser afişleri, cd kayıt tanıtımları, genç yetenekleri tanıtım, blog yazıları, şiir, resim, bazen futbol bulunur. Son günlerde ilgi alanım resim. Bu sayfayı 5 yıldır kullanıyorum, binlerce kişi takip ediyorum, bunların bir kısmını tanırım ya da bilirim. Kimisini de bir vesileyle eklemişimdir. Müsadenizle bir şans tanıyın, insanları ve niteliklerini hepimiz doğal yoldan keşfedelim. Kimseye haksızlık olmasın. Şimdi sizlerden ricam, ben burada resim sanatı ile ilgili paylaşımlar yapıyorum ve bu seri ileride istatistiksel olarak ilginç sonuçlar verecektir. Bu önemlidir, lütfen diğer konulardaki tartışmalarınızı makalemin altındaki yorumlara ekleyiniz ve resimlerin altından kaldırınız.”