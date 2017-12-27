FAZLA KAÇAMADILAR!

Mağusa’da 4 farklı iş yerine girerek hırsızlık yaptıkları, bir iş yerine ise hırsızlık yapmak için girmeye çalıştıkları iddia edilen iki kişi ve çaldıkları eşyaları evlerinde bulunduran 2 kişi tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da önceki gün sabaha karşı meydana gelen peşpeşe hırsızlık olayları ile ilgili olarak 4 kişi tutuklandı. Mağusa’da faaliyet gösteren “Doku Kitap Evi”, “Gelibolu Market”, “Komtur” ve “İdeal Market” isimli işyerlerine girerek toplam da 130 paket sigara, 17 şişe alkollü içki ve toplamda 1340 TL nakit para sirkat ettikleri iddia edilen ve KKTC’de turist olarak bulunan zanlı Mehmet Raif Güngör ile Ali Eskiocak ve sirkat edilen malların bir kısmını evlerinde sakladığı iddia edilen zanlı Nizamettin Sayın ile Cemil Can Sayın dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Dükkan açma”, “Sirkat”, “Kasti hasar”, “Mülke tecavüz” ve “Suç işlemeye teşebbüs” suçları ile ilgili olarak dün mahkemeye çıkarılan 4 zanlı aleyhinde 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

4 İŞ YERİNE GİRDİKLERİ, 1 İŞ YERİNE İSE GİRMEYE ÇALIŞTIKLARI İDDİA EDİLİYOR

Meselenin tahkikat memuru Şükrü Hafız, zanlı Mehmet Raif Güngör ile Ali Eskiocak’ın 25-26 Aralık tarihleri arasında Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’na ait “Doku Kitap Evi” isimli işyerinin ana giriş kapısının camını taş ile kırıp içeriye girdiklerini ve kasada bulunan Bin TL nakit parayı sirkat ettiklerini açıkladı. Zanlı Güngör ile Eskiocak’ın ayni tarihte “Gelibolu Market” isimli iş yerinin ana giriş kapısının camını ayni yöntemle kırarak içeriye girdiklerini belirten Hafız, 130 paket sigara, 17 şişe alkollü içki ve kasada bulunan 100 TL parayı sirkat ettiklerini açıkladı. Hafız, zanlı Güngör ile Eskiocak’ın yine ayni tarihte “Hedef Av Pazarı” isimli iş yerinin giriş kapısına birçok kez taş atıp kırmaya çalıştıklarını ancak camı kıramayıp suç işlemeye teşebbüs ettiklerini belirtti. Zanlı Güngör ile Eskiocak’ın 26 Aralık tarihinde “Komtur” isimli iş yerinin ön vitrin camını yine taş atıp kırarak içeriye girdiklerini ve 40 TL parayı sirkat ettiklerini belirten Hafız, zanlı Güngör ile Eskiocak’ın yine ayni tarihte “İdeal Market” isimli işyerinin cam kapısını da taş atarak kırıp içeriden 200 TL parayı sirkat ettiklerini ve zanlı Güngör’ün market sahibi tarafından tespit edildiğini açıkladı.

FAZLA KAÇAMADILAR

Tahkikat memuru Şükrü Hafız, meseleler ile ilgili olarak yürütülen ileri tahkikatta zanlı Ali Eskiocak’ın kamera görüntülerinden tespit edildiğini belirterek, yine yürütülen ileri tahkikatta sirkat edilen eşyaların bir kısmının zanlı Nizamettin Sayın ile Cemil Can Sayın’ın kalmakta olduğu evde tespit edildiğini ve zanlı Nizamettin Sayın ile Cemil Can Sayın’ın da tutuklandığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Hafız, zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Mehmet Raif Güngör, Ali Eskiocak, Nizamettin Sayın ve Cemil Can Sayın’ın tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

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