Feci kaza 1 kişi yaşamını yitirdi!

İskele - Karpaz Anayolunun, Kumyalı 2. Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada iki araç yüz yüze çarpıştı. Kaza sonucu Hüseyin Özgüven yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre;

Saat 12:45 sıralarında, İskele – Karpaz Anayolunun, Kumyalı 2. Kavşağı yakınlarında, Gazimağusa’da sakin Hüseyin ÖZGÜVEN (E-75), yönetimindeki NP 426 plakalı araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada gidiş istikametine göre sola meyilli viraja geldiği zaman yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Yeni Erenköy’de sakin Hasip BABİLİ (E-29) yönetimindeki DV 485 plakalı araç ile çarpışmışlardır.

Kaza sonucunda NP 426 plakalı araç sürücüsü Hüseyin ÖZGÜVEN olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Kazada yaralanan DV 485 plakalı araç sürücüsü Hasip BABİLİ ise ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.