Feci kaza: 3 yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün saat 19:30 sıralarında, Dipkarpaz-Yenierenköy anayolunun 20. km’leri üzerinde, Serhat AKKURT (E-17), yönetimindeki KR 055 plakalı salon araç ile Dipkarpaz istikametinden Yeni Erenköy istikametine doğru, seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu gidişine göre yolun sağından yoldan çıkarak tarla içerisinde bulunan toprak zemine çarpıp takla atarak zeytin ağacına çarpıp, sağ yan kısmı üzerinde durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan KR 055 plakalı araç sürücüsü Serhat AKKURT ile araçta yolcu olarak bulunan Fehmi ALEVKAYALI (E-17) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından burada müşahede altına alınırlarken, araçta yolcu olarak bulunan Erdem GÜNEŞ (E-17) ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Cerrahi Serviste müşahede altına alınmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

PGM/BRT