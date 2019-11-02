FECİ KAZADA KARI-KOCA HAYATINI KAYBETTİ!

Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu'nda arkadan gelen aracın çarpmasıyla yoldan çıkarak park halindeki TIR'a çarpan araçtaki 2 kişi öldü.

Gece yarısı, 00.30 sıralarında, Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde, ölümü trafik kazası meydana geld.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yolun solundan çıkan PJ 358 plakalı araç, toprak alan içerisinde park halinde bulunan TIR’a çarptı.

Kaza sonucu PJ 358 plakalı araç sürücüsü Seda Suat Yılmaz ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Devrim Yılmaz (E-48) olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Kazada yaralanan MH 313 plakalı araç sürücüsü Mustafa Ürcan ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Yönetimindeki MH 313 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyreden Mustafa Ürcan (E-33), Ev Su yakınlarına geldiği zaman önünde aynı istikamete doğru seyreden Seda Suat Yılmaz (K-43), yönetimindeki PJ 358 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Ajans Cyprus