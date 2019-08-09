FECİ ÖLÜM!

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Lefke - Güzelyurt Anayolu üzerinde dün saat 15.00 sularında meydana gelen trafik kazasında rum vatandaşı Kostas Stylianou yaşamını kaybetti

Lefke - Güzelyurt Anayolu üzerinde, dün saat 15.00 sularında, Güney Kıbrıs’ta sakin Kostas Stylianou (E-79), yönetimindeki LBL 696 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, Güneşköy kavşağı yakınlarında dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ahmet Çaylı (E-38) yönetimindeki GT 669 plakalı tır araç ile çarpıştı.

Kaza yerinde yaşamını yitirdi

Kaza sonucu LBL 696 plakalı araç sürücüsü Kostas Stylianou olay yerinde yaşamı yitirdi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.