FECİ ÖLÜM!
Tır’ın altına girdi
A+A-
Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Lefke - Güzelyurt Anayolu üzerinde dün saat 15.00 sularında meydana gelen trafik kazasında rum vatandaşı Kostas Stylianou yaşamını kaybetti
Lefke - Güzelyurt Anayolu üzerinde, dün saat 15.00 sularında, Güney Kıbrıs’ta sakin Kostas Stylianou (E-79), yönetimindeki LBL 696 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, Güneşköy kavşağı yakınlarında dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ahmet Çaylı (E-38) yönetimindeki GT 669 plakalı tır araç ile çarpıştı.
Kaza yerinde yaşamını yitirdi
Kaza sonucu LBL 696 plakalı araç sürücüsü Kostas Stylianou olay yerinde yaşamı yitirdi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Etiketler : Lefke - Güzelyurt Anayolu, ölümlü kaza, Kostas Stylianou
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.