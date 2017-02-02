FED Faiz Kararını Açıkladı
ABD Merkez Bankası Fed Faiz Kararını Açıkladı
ABD Merkez Bankası Fed politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0.50-0.75 seviyesinde sabit bıraktı.
Fed son olarak Aralık ayında politika faizini 25 baz puan artırmış, üyeler 2017 için 3 faiz artışı öngörmüştü.
Fed’in Donald Trump’ın ABD başkanlığındaki ilk faiz toplantısında faizlerde değişikliğe gitmesi bekleniyordu.
Kararlar birlikte verilen mesajlarda şunlar öne çıktı:
-Fed özel sektör güveninin son dönemde iyileştiğine dikkat çekti
-Faizlerin sabit bırakılmasına oy birliği ile karar verildi
-Hane halkı tüketim harcamaları ılımlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Buna karşın, sabit sermaye yatırımları zayıf kaldı
-Tüketici ve iş çevrelerinin ekonomiye olan bakışı daha iyimser
-Ekonomik aktivite ılımlı, istihdam piyasası koşulları güçleniyor, enflasyon orta vadede yüzde 2 oranına doğru yükselecek
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