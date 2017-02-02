FED Faiz Kararını Açıkladı

ABD Merkez Bankası Fed politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0.50-0.75 seviyesinde sabit bıraktı.

Fed son olarak Aralık ayında politika faizini 25 baz puan artırmış, üyeler 2017 için 3 faiz artışı öngörmüştü.

Fed’in Donald Trump’ın ABD başkanlığındaki ilk faiz toplantısında faizlerde değişikliğe gitmesi bekleniyordu.

Kararlar birlikte verilen mesajlarda şunlar öne çıktı:

-Fed özel sektör güveninin son dönemde iyileştiğine dikkat çekti

-Faizlerin sabit bırakılmasına oy birliği ile karar verildi

-Hane halkı tüketim harcamaları ılımlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Buna karşın, sabit sermaye yatırımları zayıf kaldı

-Tüketici ve iş çevrelerinin ekonomiye olan bakışı daha iyimser

-Ekonomik aktivite ılımlı, istihdam piyasası koşulları güçleniyor, enflasyon orta vadede yüzde 2 oranına doğru yükselecek