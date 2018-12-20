FED KARARI SONRASI DOLARDA SON DURUM...

Cuma ve Pazartesi günü görülen sert satış baskısıyla 5.40'ı aşan dolar/TL, Fed kararı sonrası 5.30 seviyesinin hemen altında işlem görüyor.

ABD’nin Suriye’den çekilme kararı almasıyla birlikte Suriye’de askeri operasyon gerçekleştiren Türkiye’nin bölgede müttefiki ile karşı karşıya gelme ihtimalinin azalmasıyla dolar/TL dün gece saatlerinde 3 Aralık’tan beri ilk kez 5.22’ye geriledi.

Kur, ABD Merkez Bankası’nın gelecek yıl ek faiz artırımına yönelik yönlendirmesinin büyük kısmını değiştirmeyerek yatırımcıların para politikasını daha gevşetme yanlısı görünüme ilişkin umutları zedelemesi ardından ise yeniden yükselişe geçerek güne 5.30’un hemen üzerinde başladı.

Fed faiz oranlarını artırdı. Merkez bankası yetkilileri önümüzdeki yıl faiz artırımını daha fazla yavaşlatacaklarını söyleseler bile, para politikasının sıkılaştırma planının özünü koruduğunu belirttiler.

Dolar endeksi dün gördüğü 96.55 dip seviyesinden toparlanarak 97 civarında seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump ABD askerlerinin Suriye’den tamamen çekilmesine ilişkin süreci başlattı. ABD’nin Suriye’de İslam Devleti örgütünü yendiğini belirten Trump görevde başarı olduklarını ve ülkede kendilerine daha fazla ihtiyaç olmadığını belirtti.

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının keskin şekilde gerilemesi Fed’in faiz artırımlarına ara vereceğine yönelik spekülasyonu daha da artırmıştı. Ancak bankacılar Fed’in dünkü kararının piyasanın faiz artışlarında daha fazla yavaşlama yönünde olan beklentisini karşılamadığını söylediler.

S&P 500 endeksi, yaklaşık yüzde 1.6 düşüş gösterdi. Tahvil fiyatları yükseldi ve karardan önce zayıf seyreden dolar endeksi yeniden toparlandı.

Dün açıklanan yeni ekonomik tahminler, politika yapıcıların gelecek yıl iki faiz artırımı ve sonraki yıl ise bir artış beklediğini ve 2020 ve 2021 yıllarının sonunda federal faiz oranı için ortalama tahminin yüzde 3.1 olduğunu gösterdi.

Öyle olsa bile, Fed hala piyasalarda beklediğinden çok daha agresif bir faiz artırım patikası çiziyor. Toplantıdan önce ABD faiz oranı vadeli işlemleri, Fed’in gelecek yıl için birden daha fazla artırım yapmayacağı iddiasındaydı.

ABD İLE İLİŞKİLER VE SİYASİ GÜNDEM TAKİP EDİLİYOR

Bankacılar jeopolitik gelişmelerin, Suriye’de devam eden belirsizliklerin, ABD-Türkiye ilişkilerinin yakından izlendiğini de belirttiler.

Türkiye piyasaları bir kaç işlem gününde benzer piyasalara göre negatif ayrışma içerisindeydi. Bankacılar Suriye’de ABD askerlerinin de yer aldığı Fırat’ın doğusuna yönelik planlanan operasyonun piyasalarda bir risk unsuru olarak izlendiğini ve TL’deki negatif ayrışmanın belirleyicisi olduğunu söylüyorlar.

Ancak ABD’nin Suriye’den çekileceği açıklamasıyla birlikte bu endişe de önemli ölçüde azaldı.

Benzer şekilde ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’ye 3.5 milyar dolar tutarında Patriot hava ve füze savunma sisteminin satışına izin vermesi ve Halkbank’ın eurobond ihracı açklaması da piyasalarda takip ediliyor.

Halkbank, banka yetkilisi Hakan Atilla’nın Amerika’da Mart 2017’de tutuklanmasının ardından ilk defa yurtdışı tahvil ihracı kararı aldı. Banka dün akşam KAP’a yaptığı açıklamada yurtdışında 2 milyar dolara kadar tahvil ihracına karar verdiğini duyurdu.

İç siyasette yerel seçimler izlenirken İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin bugünkü Türkiye ziyareti de piyasada takip ediliyor.

Tahvil bono piyasasında ise ABD tahvil getirilerindeki düşüşün de desteğiyle sert yükselişlerin ardından aşağı yönlü bir seyir görülüyordu. 10 yıllık TL gösterge tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 17.36, valörde son işlemlerde 17.27 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta yüzde 21.19 oldu. Valörde işlemler yüzde 21’in altındaydı.