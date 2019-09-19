FED KARARI SONRASI DOLARDA SON DURUM...
Dolar ve Euro bugün...
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Dolar - euro kaç TL? 19 Eylül 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum, dolar euro güncel alış ve satış rakamları.
ABD Merkez Bankası Fed, dün akşam faizlerde 25 baz puanlık indirim yapıldığını açıklamıştı.
Fed'in faiz indiriminin ardından dolar, bankalararası piyasada 5,68 seviyesinde hareket ediyor.
Suudi gerilimiyle hafta başında 5,74'ün üzerine kadar yükselen dolar, Suudi Arabistan'da üretimin daha erken normale döneceği beklentisiyle yönünü aşağı çevirmişti.
Euro/TL 6,30'un altında işlem görüyor.
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