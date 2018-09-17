FEDAKARLIK SIRASI BANKALARDA!

Yeni Bakış'tan Özlem Çimendal'ın haberine göre; Ekonomist Okan Veli Şafaklı, döviz krizi sonrası başta siyasiler olmak üzere tüm kesimlerin toplumsal seferberlik, dayanışma ve fedakarlık nutukları attığını ancak gerçekte ve pratik hayatta bunun uygulamaya sokulmadığını kaydetti ve ekledi:

Ekonomist Okan Veli Şafaklı, döviz krizi sonrası başta siyasiler olmak üzere tüm kesimlerin toplumsal seferberlik, dayanışma ve fedakarlık nutukları attığını ancak gerçekte ve pratik hayatta bunun uygulamaya sokulmadığını kaydetti.

“Siyasiler kendilerinden başka herkesten fedakarlık istiyor”

Siyasilere bakıldığında fedakarlıktan bahsedenlerin kendilerinden başka herkesten fedakarlık beklediğinin görüldüğüne dikkat çeken Şafaklı, “Üstüne üstlük, fedakarlık etmeyi bırakın farklı kesimler kaos ve curcuna yaratmak suretiyle zümresel çıkar peşine düştüler.

Böyle olunca da sittin sene bu ülkede fedakarlık gerektiren yapısal reformları yaparak kendi ayaklarımızın üzerinde durmak hayal olmaktan öteye gidemiyor” diye konuştu.

“Önce tuzu kuru, sorunun odağında olanlar fedakarlık yapmalı”

“Elbette öncelikle tuzu kuru olanların ve sorunun odağında bulunanların fedakârlık yapması gerekiyor” diyen Şafaklı, “Tahmin edeceğiniz gibi bahsettiğimiz ülkede en kârlı sektör olan bankacılık sektörüdür.

Bilindiği gibi geçtiğimiz haftalar Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ, bankada canlı döviz borcu olan tüm müşterilerine cari yıl sonuna (31 Aralık 2018) kadar yapılan başvuruları değerlendirerek, vade yapılandırmaları ve devamında akdi faiz oranları üzerinden vade sonuna kadar

% 1.5 faiz indirimi yapacaklarını açıkladı. Tam bir fedakarlık ve toplumsal sorumluluk örneği olan Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın bu tutumunu maalesef diğer bankalar sergilemedi” ifadelerini kullandı.

Bankacılık sektörü fedakarlık yapmıyor

Bankacılık sektörünün elini taşın altına koymadığına işaret eden Şafaklı, bankacılık sektörünün elde ettiği kârların önemli bir bölümünün döviz kaynaklı olduğunun altını çizdi.

Şafaklı, “Bu olgu KKTC Merkez Bankası başkanı Rıfat Günay tarafından açıkça ortay konmuştur. Şöyle ki, Günay bankaların kar rakamlarında artış yaşandığını söyleyerek sektör kârlılığının geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında 185 milyon TL iken bu yıl 316 milyon TL’ye yükseldiğini belirtti.

Karın sebebinin döviz kurunda yaşanan artış olduğunu dile getiren Günay, karın gerçek sebebinin bankacılık işlemlerinden kaynaklanması gerektiğini kaydetti. Geçtiğimiz haftalar Merkez Bankası’nın yayınladığı 2018 yılı ikinci bülteninde de bankaların işlerinin tıkırında gittiği net olarak ortaya konmaktadır. Merkez Bankası başkanı Rıfat Günay’ın ifadeleri ile örtüşür şekilde 2017 yılının Haziranında

% 1.61 olan Bankacılık sektörü Aktif karlılığı, 2018 Haziranında % 2,02’ye yükselmiştir. Buna paralel, aynı dönem için % 16,32 olan Özkaynak karlılığı 2018 Haziranında % 22,06’ya yükselmiştir. Karlılık göstergesi olarak Net faiz marjında da artış ortaya çıkmıştır” diye konuştu.

“KKTC bankacılık sektörünün karlılığına paralel özkaynak da artıyor”

Şafaklı şunları söyledi: “Bankacılık sektörü kârlılığını artırırken finansal yapısının da güçlendiğini gözlemlemek son derece sevindiricidir. Bu sektörün krizlere karşı son derece dayanıklı olduğunu göstermektedir. Bu durumu verilerle de ortaya koymak mümkündür. Sektörün dayanıklılığını gösteren en önemli unsur sermaye yapısıdır. KKTC bankacılık sektörünün kârlılığına paralel özkaynağı da artmaktadır. Sektörün 2017 Haziranında 185,5 milyon TL olan kârı 2018 Haziranında 316,1 milyon TL’ye yükselirken 2,2 milyar olan Özkaynak miktarı yaklaşık 2,7 milyar TL’ye yükselmiştir. Mutlak olarak sektörün sermayesi güçlenirken göreceli olarak da sektörün sermayesinin son derece yeterli olduğu anlaşılmaktadır.

Sektörde sermaye yeterliliği rasyosu olarak yasal sınır % 10 iken KKTC bankacılık sektörünün sermaye rasyosu % 17’den fazladır.”

“Tahsili gecikmiş alacaklar dönüşüm oranı düşüyor”

Bankacılık sektöründe 2016 yılından bu yana tahsili gecikmiş alacakların giderek düştüğüne de dikkat çeken Şafaklı, “Sektörün kredi riskinin önemli göstergeleri arasında olan Tahsili Gecikmiş Alacaklar Dönüşüm Oranı (TGA/Brüt Krediler) 2016 yılından sonra giderek düşmektedir. Buna paralel özel karşılık/TGA oranı da düşmektedir” dedi.

“Merkez Bankası karları da faiz indiriminde kullanılabilir”

Merkez Bankası’nın 2017 yıllık raporuna göre, 2017 yılında 203 milyon TL kar ettiğini de söyleyen Şafaklı, “2016 yılında 133,9 milyon TL olan Merkez Bankası kârı, 2017 yılında yüzde 51,8 oranında artarak, 203,2 milyon TL seviyesine yükseldi. Yasa gereği rakamın yaklaşık 140 milyon TL’si hazineye devredilmiştir. Geriye kalan yaklaşık 60 milyon TL ise Merkez Bankası özkaynağına dahil edilmiştir. Yani Merkez Bankasına aktarılan 60 milyon TL gibi Hazineye aktarılan 140 milyon TL maaş ödeme yerine zorda olan borçlulara faiz desteği olarak kullanılabilir” ifadelerini kullandı.

“Faiz desteği için dar gelirlilerin tüketici kredileri esas alınmalı”

Yaşanan döviz krizi karşısında desteklenmesi gereken kesimin sosyal devlet gereği zaruri olarak tüketici kredisi alan dar gelirliler olması gerektiğine vurgu yapan Şafaklı şu ifadeleri kullandı: “Yani yaşamını insani şartlarda sürdürmek için mütevazi bir araba ve/veya konut alan dar gelirli fert veya aileler desteklenmesi gereken kesimler olmalıdır. 2018 Haziran ayı itibariyle toplam 16.3 milyar TL kredinin kredi kartları da dahil yaklaşık 5 milyar TL’si tüketici kredileridir. Genel olarak bakıldığında kredilerin sadece % 59,21’i döviz cinsindendir.

Başta Sosyal Hizmetler Dairesi olmak üzere objektif ve tarafsız yapılacak değerlendirme ile dar boğaza girmiş bahse konu bu kesimlere başta Merkez Bankası ve Devlet Hazinesi olmak üzere bankalar kârlarından fedakârlık ederek bu kesime destek vermelidir.”