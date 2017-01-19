Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Korku

Yönetmen : Mehmet Emin Şimşek

Oyuncular : Banu Çiçek , Özlem Durmaz , Halil Küreş , Kıymet Ulutaş , Nurhayat Yıldırım

Senaryo : -

Yapımcı : Bülent Yıldız

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Film Özeti

Seher, küçük yaşta babasını kaybetmesinin de etkisiyle sorunlu bir kişilik geliştirmiştir. Bunun üzerine öteden beri sevdiği Erhan'ın, kuzeni Nilay'la evlenmesi, Seher'i tamamen çıldırtır. Giderek içine kapanık, kıskanç, isterik davranmaya başlar. Nilay ve Erhan, Seher'in durumunu başka sebeplere bağlasalar da bilmedikleri şeyler vardır. Seher, Nilay'a büyü yaptırmıştır.