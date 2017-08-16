Felaket kar

Ziraat Bankası ikinci çeyrekte 2.2 milyar TL net kâr açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bankaların çok yüksek kâr oranlarına sahip olduğunu belirterek, "Bu bir felakettir" demişti.

Ziraat Bankası ikinci çeyrekte geçen yıla kıyasla yüzde 21.7 artışla 2.2 milyar lira net kâr açıkladı.

Bankanın kredi ve alacakları dün akşam KAP’a açıkladığı konsolide olmayan bilançosuna göre Haziran sonu itibariyle, 2016 sonuna kıyasla yüzde 16.4 artışla 270.9 milyar liraya yükseldi.

Net faiz gelirleri ikinci çeyrekte 4.1 milyar lira ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarken, net ücret ve komisyon gelirleri ise yüzde 39.8 artışla 556 milyon liraya çıktı.

Sözcü