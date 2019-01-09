Seray Kaya takipçisine fena patladı

Oyuncu Seray Kaya, Instagram'da kendisini eleştiren takipçisine fena ayar verdi

Takipçisinin mesajını Instastory'den yayınlayan Seray Kaya, açtı ağzını yumdu gözünü.

Seray Kaya, "Söylediğiniz şeyleri çok ciddiye aldığımdan değil, bizlere her şeyi söyleme hakkını kendinizde bulmanızdan genelde bu tür şeyleri paylaşıyorum. Bu paylaştığım arkadaş, diğer klavye delikanlıları gibi kendince yorumda bulunmuş. Ben de kendisine sormak istiyorum. Sen kimsin?! Sen yanlış bildiğin o düşüncelerinle beni yorumlarken sen kimsin?!" şeklinde tepkisini ortaya koydu.