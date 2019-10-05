Fenerbahçe evinde yıkıldı!

Kanarya evinde kaybetti! Fenerbahçe Antalyaspor maç özeti

Fenerbahçe dün akşam Antalyaspor'u ağırladı. Süper Lig 7. hafta maçında Antalyaspor maçın başında bulduğu golle Fenerbahçe'yi mağlup etti. İşte Fenerbahçe Antalyaspor maç özeti...

Fenerbahçe Antalyaspor karşısında tek gole kaybetti. Antalyaspor maçın başında golü buldu, geri kalan dakikalarda iki takım da başka gol bulamayınca mücadele 0-1 sona erdi. Fenerbahçe evinde üç puan kaybetti. İzleyemeyenler için Fenerbahçe Antalyaspor maç özeti haberimizde.

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe 7. haftada kendi evinde ummadığı bir mağlubiyet aldı. Antalyaspor’u konuk eden sarı lacivertliler sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.