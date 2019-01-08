Fenerbahçe, Kiril Despodov'un peşinde!

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

Sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ın ardından ikinci transferini yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Serdar Aziz ve Tolgay Arslan konusunda görüşmeler sürerken, Rus basınından da sürpriz bir iddia ortaya atıldı ve Fenerbahçe'nin Cska Sofia forması giyen Kiril Despodov ile ilgilendiği öne sürüldü.

2018'de Bulgaristan'da "Yılın Futbolcusu" seçilen Despodov için sarı-lacivertlilerin Cardiff City ve Aston Villa ile transfer mücadelesi içine girdiği belirtilirken, Bulgaristan ekibinin 22 yaşındaki oyuncuyu 2 milyon eurodan daha az bir ücrete satmaya yanaşmadığı da öğrenildi.

Sağ kanat ve forvet pozisyonunda görev yapan Bulgar oyuncu, bu sezon Cska Sofia formasıyla çıktığı 22 maçta 10 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

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Daha önce Bulgar basınında çıkan haberlere göre Despodov'un menajeri sarı-kırmızılıların yöneticilerini oyuncuyu izleme konusunda ikna etmişti. Fatih Terim'in forvet transferi yapmaya ihtiyaçları olduğunu açıklamasının ardından oyuncuyla temasa geçen Galatasaray yönetimi, bu transferde sonuca ulaşamamıştı.