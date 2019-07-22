Fenerbahçe Morelos için görüşmelere başladı!

İskoç basını Fenerbahçe'nin, Glasgow Rangers'ın gol makinesi Alfredo Morelos için görüşmelere başladığını duyurdu.

Fenerbahçe transfer çalışmalarını tam gaz sürdürürken İskoç basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ülkenin yüksek tirajlı gazeteleri sarı-lacivertli kulübün Glasgow Rangers'ın 23 yaşındaki gol makinesi Morelos'u transfer etmek için teklifte bulunduğunu ve görüşmelerin tam gaz devam ettiğini okurlarına duyurdu.

Fenerbahçe'nin bu transferi para+takas formülüyle gerçekleştirmek istediği öne sürülürken Reyes ve Frey'in takasta adının geçtiğini iddia etti.

Geçtiğimiz sezon Glasgow Rangers'ta oynadığı 48 resmi maçta 31 gol atan Kolombiyalı golcünün transferi için görüşmeleri Sportif Direktör Comolli yürütüyor.