Fenerbahçe sol bekini buldu!

Sezon başında Aziz Behiç'i almak isteyen fakat PSV'ye kaptıran sarı-lacivertlilerin Ceara'da forma giyen Felipe Jonathan için söz kestiği iddia edildi. Santos'un da 20 yaşındaki sol beki istediği fakat Jonathan'ın Avrupa macerasına erken atılmak istediği için Türkiye'ye gitmeye karar verdiği belirtildi.