Fenerbahçe Yeni Transferi Resmen Açıkladı

Ukrayna'nın Zorya Luhansk ekibi Shakhtar Donetsk'ten kiraladığı ve sözleşmesi bugün sona eren Olexandr Karavaev''in Fenerbahçe'ye kiralandığını duyurdu. Sarı-Lacivertli ekip de oyuncunun transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Orta sahanın her iki kanadında da görev yapabilen oyuncu Shakhtar Donetsk altyapısından yetişti.

Ukrayna Milli Takımı'nda da forma giyen Karavaev, bu sezon UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Fenerbahçe'nin rakipleri arasında yer alan Zorya'da oynadığı 24 maçta 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergilemişti.

Fenerbahçe'nin oyuncu satın almak istediği ancak Shakhtar Donetsk'in bunu kabul etmediği öğrenildi.

Zorya'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, bonservisi Shakhtar Donetsk'te bulunan ve sezon başında bir seneliğine kiralanan 24 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe'de forma giymek amacıyla yönetimden izin istediği belirtildi.

Taraflar arasında karşılıklı görüşmeler neticesinde futbolcunun sözleşmesinin feshedilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı ve Karavaev'in sezonun ikinci bölümünde Fenerbahçe forması giyeceği belirtildi.

Açıklamada, iki kanatta da oynayabilen Karavaev'in Fenerbahçe ile yaptığı sözleşmenin detayları verilmezken, sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

Fenerbahçe de açıklama yaptı

Öte yandan Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Karavaev’in ligin ikinci bölümünde sarı-lacivertli kulübe kiralanması suretiyle transferi için futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını bildirdi.