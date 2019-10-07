Fenerbahçe'de Adil Rami kararı!

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'a 1-0 yenildi. Liderlik hesaplarıyla maça başlayan Fenerbahçe, evinde ummadığı bir yenilgiye uğradı. Sarı-lacivertlilerde milli ara öncesi Kadıköy'de alınan 1-0'lık yenilginin ardından moraller bozuldu.

Cuma gecesi Antalyaspor önünde beklenmedik bir yenilgi alan Fenerbahçe'de Ersun Yanal kendinden emin tavrını koruyor.

Yanal maçın ardından sarı-lacivertli futbolculara şöyle seslendi;

"Bu yenilgi bizim için bir fırsat. Bu yenilgiyi sakın unutmayın. Ders çıkartırsak şampiyonluğun anahtarı elimizde olur. İlk isteğim bu enerjinizi korumanız. Seri galibiyetler mutlaka gelecek"

DAHA ÇOK TEKRAR YAPMALIYIZ!

Yanal şöyle devam etti: Sert ve zorlu antrenmanlarımız sürecek. Kanat oyuncularımız da geldiğimizde zaten bir rahatlama olacak..

Bireysel hatalardan arınmak için daha çok çalışmamız ve daha çok tekrar yapmamız gerek.

ALTAY BAYINDIR HERKESİN GÜVENİNİ KAZANDI

Her geçen maç daha iyi oynayan Altay, herkesin güvenini kazandı. Artık kaleci meselesi yok..

MOSES: "SABIRSIZLANIYORUM"

Sakatlığı geçen Victor Moses geri dönmek için sabırsızlandığını söyledi. Moses, "İyi hissediyorum. Horsim de en üst seviyede" dedi..

ISLA HERKESE ÖRNEK OLDU

Antalya maçı sonrasın büyük üzüntü yaşayan ve bayşını bile kaldırmayan Isla'nın duyarlılığı teknik heyetin taktirini topladı..

DENİZLİ'DE GÖREV ADİL RAMİ'NİN!

Fenerbahçe'nin son transferi olan Adil Rami kalıcı olarak 11'e yerleşmeye hazırlanıyor.. Fransızın yanındaki partnerinin ise Gustavo olacağı ifade edildi...