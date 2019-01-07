Fenerbahçe'de bir imza daha!

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Kudret Oben Saraçoğlu'yla profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı. Genç oyuncu, 2017 yılında Galatasaray altyapısından ayrılıp Fenerbahçe'ye gelmişti.

Fenerbahce.org'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kulübümüzün futbol altyapısında yer alan 10 Ağustos 2000 doğumlu Kudret Oben Saraçoğlu ile geçtiğimiz günlerde profesyonel sözleşme imzalandı.

Orta saha mevkisinde oynayan genç futbolcunun imza töreninde Başkanımız Ali Koç’un yanı sıra; Sportif Direktörümüz Damien Comolli ile oyuncunun ailesi yer aldı.