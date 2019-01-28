Fenerbahçe'de büyük tehlike!

Ümraniyespor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Skrtel’den yararlanamayacak olan Fenerbahçe’de sarı kart alarmı verildi.

Skrtel’den cezası nedeniyle yararlanamayacak olan Fenerbahçe’de sarı kart alarmı verildi.

Hasan Ali Kaldırım, Mauricio İsla, Eljif Elmas, Yassine Benzia ve İsmail Köybaşı, bu akşam kart görmeleri halinde haftaya Göztepe önünde görev yapamayacak.

Yeni Malatya’da ise kaleci Farnolle, forvet oyuncusu Eren Tozlu ve orta sahada görev yapan Murat Yıldırım sınırda olan isimler.