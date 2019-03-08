Fenerbahçe'de Dirar kararı!

Medipol Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe’de Nabil Dirar konusunda risk alınmayacak.

Medipol Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe’de Nabil Dirar konusunda risk alınmayacak.

Çaykur Rizespor maçı öncesi yapılan son antrenmanda adalesinden sakatlanan Faslı futbolcunun tedavisine devam ediliyor. Cumartesi günkü Medipol Başakşehir maçına kadar son durumu yakından takip edilecek futbolcu için risk alınmayacak. Olası yeni bir sakatlıkta 3-4 hafta daha sahalardan uzak kalma ihtimali söz konusu olabilir. Ayew’in de cezalı olması sebebiyle bu bölgede teknik heyetin alternatifleri azalıyor. Dirar yetişmezse kanatlarda Moses ve Valbuena ikilisi görev yapacak.