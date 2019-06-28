Fenerbahçe'de Eljif Elmas şoku!

Fenerbahçe'nin transfere kaynak yaratmak için 20 milyon euro civarında bedelle satmak istediği Eljif Elmas'a henüz resmi teklif gelmedi.

Uzun süredir Fenerbahçe’de transferin gündeminde yer alan oyuncuların başında Eljif Elmas geliyor.



Sarı-lacivertlilerin, iyi bir paraya satarak yapılacak transferler için kaynak yaratmak istediği Eljif’in ismi şu ana kadar İspanya’dan Atletico Madrid,İtalya’dan Inter ve Napoli, İngiltere’den Tottenham ve Almanya’dan Dortmund için geçti.

Konuşulan rakamlar 20 milyon euro civarında olurken, kulübe henüz ulaşan bir resmi teklif olmadığı bildirildi.