Fenerbahçe'de Erwin Koeman veda ediyor!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda Dinamo Zagreb liderliği, Fenerbahçe ise ikinciliği garantiledi. Sarı-Lacivertliler için bu akşam Trnava karşısında oynanacak maçın prestij dışında bir önemi yok.

Sarı-Lacivertliler için bu akşam Trnava karşısında oynanacak maçın prestij dışında bir önemi yok.

Ancak farklı bir anlamı var. Teknik direktör Erwin Koeman ve yardımcısı Chris van der Weerden için bu mücadele muhtemelen Fenerbahçe’ye veda maçı olacak. gruptaki bir diğer ‘prestij’ karşılaşmasında Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb, Belçika ekibi Anderlecht’i konuk edecek.

Gençler sahne alacak

Herhangi bir önemi olmayan mücadele öncesi Erwin Koeman, Mehmet Topal, Benzia, Neustadter ve Hasan Ali Kaldırım’ı İstanbul’da bıraktı. Sakatlıkları bulunan Valbuena, Frey ve Alper ile cezalı Eljif Elmas da Trnava karşısında görev alamayacak.

Koeman’ın Yiğithan Güveli, Ömer Çakı ve Mahsun Çapkan gibi gençlere şans vermesi bekleniyor. Uzun süredir kulübeye mahkum kalan Diego Reyes de bugün yeniden ilk 11’de görev yapabilir.