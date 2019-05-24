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Fenerbahçe'de flaş ayrılık!

Fenerbahçe'de flaş ayrılık!

Yeni adresi...

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İşte Soldado'nun yeni adresi!

Sarı-lacivertli ekipte sözleşmesi biten İspanyol forvet, ülkesine dönüyor.

Roberto Soldado’nun, 2008-2010 yılları arasında formasını terlettiği Getafe ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Tecrübeli oyuncu, lacivert-beyazlılarda 66 maçta attığı 33 golle dikkatleri üzerine çekmiş ve Valencia’ya transfer olmuştu.

 

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