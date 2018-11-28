Fenerbahçe'de Flaş Karar!

Fenerbahçe'de sağ kanat Barış Alıcı'ya emanet

Fenerbahçe'de, Ganalı oyuncu Andre Ayew'in yokluğunda sağ kanat Barış Alıcı’ya emanet edilecek. 21 yaşındaki yıldız, Trabzonspor maçında oyuna sonradan girmiş ve Michael Frey’in attığı gole asistiyle katkı sağlamıştı.

F.Bahçe'nin Trabzonspor'a 2-1 mağlup olduğu mücadelede elinden sakatlanan Ayew'den kötü haber geldi. Ganalı oyuncunun sağ el yüzük parmağında kırık tespit edilirken yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Ayew, ligde 3 (Kasımpaşa, Akhisar, Erzurum) kupa (Giresun, Giresun) ve Avrupa'da 2'şer (D.Zagreb, S.Trnava) olmak üzere toplam 7 maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de bu sakatlığın ardından gözler genç futbolcu Barış Alıcı'ya çevrildi.

BU FIRSAT KAÇMAZ!

Trabzonspor maçında sonradan oyuna girerek Frey'in attığı golde asisti yapan 21 yaşındaki futbolcu, sağ kanatta Ayew'in boşluğunu doldurmaya çalışacak. İdman seviyesini yukarı çeken Barış Alıcı, eline geçen fırsatı iyi değerlendirerek kalıcı olmak istiyor.