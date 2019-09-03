Fenerbahçe'de iki ayrılık birden

Fenerbahçe, transferin son gününde genç golcülerini kiraladı. Sarı lacivertliler Allahyar'ın ardından Yusuf Mert Tunç'u da kiralık olarak gönderdi.

Sarı-Lacivertliler İranlı futbolcusu Allahyar'ı TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a kiralanmaştı. U21 Ligi’ni gol kralı olarak tamamlayan Yusuf Mert Tunç ise bir başka 1. Lig ekibi Boluspor’da görev yapacak.

18 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon U21 Ligi'nde 27 maçta 22 gole imza attı.