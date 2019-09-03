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Fenerbahçe'de iki ayrılık birden

Fenerbahçe'de iki ayrılık birden

Fenerbahçe'de iki ayrılık birden

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Fenerbahçe, transferin son gününde genç golcülerini kiraladı. Sarı lacivertliler Allahyar'ın ardından Yusuf Mert Tunç'u da kiralık olarak gönderdi.

Sarı-Lacivertliler İranlı futbolcusu Allahyar'ı TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a kiralanmaştı. U21 Ligi’ni gol kralı olarak tamamlayan Yusuf Mert Tunç ise bir başka 1. Lig ekibi Boluspor’da görev yapacak.

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18 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon U21 Ligi'nde 27 maçta 22 gole imza attı.

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