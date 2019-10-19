Fenerbahçe'de savunmada zor seçim

Bir tarafta stoperde zaman zaman iyi oynasa da bireysel hatalar yapan Jailson; diğer tarafta bu sezon hiç forma giymeyen Serdar Aziz... Ersun Yanal, Denizli maçı öncesi Zanka’nın partnerini seçmekte zorlanıyor.

Sakat oyunculardan gelen güzel haberler, Ersun Yanal’ın elini güçlendirdi. Başarılı teknik adam, Denizlispor deplasmanına geniş bir kadroyla gidecek. Ancak tecrübeli çalıştırıcının seçim yapmakta zorlandığı bir bölge var: Stoper... Zanka’nın yeri garanti. Danimarkalı’nın yanında kimin oynayacağı ise soru işareti. Jailson, bu bölgede zaman zaman iyi maçlar çıkarttı. Brezilyalı oyuncu özellikle geriden oyun kurma konusunda Ersun Yanal’ın elini rahatlattı. Ancak Jailson’un peş peşe yaptığı bireysel hatalar, önemli puan kayıplarına da neden oldu.

Sadık&Rami’nin şansı az

Diğer seçenek Serdar Aziz. Milli savunmacının handikabı ise bu sezon hiç forma giymemiş olması. Serdar, kolundaki çatlak nedeniyle riske edilmemişti. Ancak artık oynayabilecek durumda. Bu ikilinin dışında Adil Rami ve Sadık Çiftpınar da forma bekliyor ancak onların şansı, Serdar ve Jailson’a oranla son derece düşük.