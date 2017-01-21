FENERBAHÇE'DE ŞOK GELİŞME

Aatif Chahechouhe'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Süper Lig'de18. haftada yarın akşam Ülker Stadı'nda lider Başakşehir'i ağırlayacak olan Fenerbahçe'ye Aatif Chahechouhe'dan kötü haber geldi. Faslı oyuncu bu önemli maçın kadrosunda olmayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Ülker Stadı'nda Başakaşehir'i ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Aatif Chahechouhe'nun bu önemli mücadelede forma giyemeyeceği öğrenildi.

Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2 sona eren Gençlerbirliği maçının 84. dakikasında sakatlanan ve yerini genç oyuncu Samed Karakoç'a bırakan Aatif'in dizindeki sakatlığın ciddi olduğu, 10 gün kadar sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Aatif, Başakşehir maçının kadrosunda olmayacak.

Adanaspor maçında tepki görmüştü

Hatırlanacağı üzere, 30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz hafta oynanan ve 2-2 sona eren Adanaspor maçında Dick Advocaat tarafından oyundan alındığı esnada seyirciler tarafından ıslıklanmış ancak bu tepkinin Aatif'in performansından ötürü mü yoksa Trabzonspor'a gitmediği, dolayısıyla da Mehmet Ekici transferinin gerçekleşmemesinden ötürü mü olduğu anlaşılmamıştı.