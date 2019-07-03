Fenerbahçe'de Volkan Demirel gerçekleri!

Fenerbahçe'nin yaşayan fesanlerinden Volkan Demirel, yeni sözleşme için kulüpten haber bekliyordu. Ancak sezonu açan sarı-lacivertlilerde henüz Volkan’ı ne arayan ne de soran olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakıldıktan sonra teknik direktör Ersun Yanal’ın takıma gelmesiyle birlikte devre arasında takıma tekrar katılan Volkan Demirel’in sözleşmesi sezon sonunda bitmişti. Sarı-lacivertlilerin en önemli oyuncuları arasında yer alan Volkan’a yönetimin, özellikle Emre Belözoğlu’nun da gelişinin ardından 1 yıllık yeni bir sözleşme teklif edeceği konuşuluyordu.

Kanarya’nın, Volkan’la yeniden anlaşma sağlayıp sağlamayacağı büyük bir merak konusu olurken, yönetim kanadından da henüz Volkan’ı ne arayan ne de soran olduğu bildirildi.

‘40 yaşına kadar oynarım’

Daha önce yaptığı açıklamada, “2 yıl daha Fenerbahçe’de oyuncu olarak kalmak ve takıma katkı sağlamak istiyorum. Umarım kulübüm tekrar benimle masaya oturur. Zaten onlarla konuşmadan başka bir ekiple asla konuşmam. Amacım 40 yaşına kadar eldivenleri elimden çıkarmamak” diyen 38 yaşındaki kalecinin, bu son gelişmenin ardından geleceğiyle ilgili nasıl bir yol haritası çizeceği merakla bekleniyor.