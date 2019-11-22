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Fenerbahçe'den KAP'a isim hakkı açıklaması

Fenerbahçe'den KAP'a isim hakkı açıklaması

Fenerbahçe'den KAP'a isim hakkı açıklaması

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Fenerbahçe, kulübün isim haklarının 15 yıl süreyle satılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Fenerbahçe'de KAP'a isim hakkı açıklaması yaptı. Açıklamada şöyle denildi "SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır: Bazı internet haber ve sosyal medya kaynaklarında Fenerbahçe isim haklarının 15 yıl süreyle satılması konusunda görüşmeler yapıldığı, firma adı ve tutar belirtilerek yer almaktadır.

Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

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