Fenerbahçe'den Reyes'e: ‘İstanbul’a hiç gelme’

Diege Reyes, Meksika Milli Takımı ile Gold Cup şampiyonluğu yaşadı. Turnuva sonrası tatile çıkan 26 yaşındaki savunmacıya sarı lacivertliler mesaj gönderdi.

Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak transfer ettiği Meksikalı stoper, devre arasında La Liga ekibi Leganes'e kiralanmıtı.Sezonun sona ermesiyle Fenerbahçe'ye geri dönecek olan Reyes'e, “İstanbul’a dönmeden kendine kulüp bul. Yeni sezonda kadroda olmayacaksın” denildi. Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Meksikalı stoper ülkesine dönebilir.