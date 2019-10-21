Fenerbahçe'den şampiyonluk açıklaması

Fenerbahçe, resmi sitesinden bir açıklama yaparak şampiyonluk sayısının 28 olduğunu iddia etti ve "Ülkemizde 1959 öncesi Türkiye Şampiyonlukları konuşulurken Avrupa liglerindeki örnekler haklılığımızı bir kez daha ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak şampiyonluk sayılarının 28 olduğunu iddia etti ve Avrupa liglerinden örnekler verdi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Türkiye’de Fenerbahçemizin 1959 öncesi Türkiye Şampiyonlukları’nı gündeme getirmesinin ardından Dünya’daki örnekleri inceledik. Avrupa liglerindeki örnekler de Fenerbahçemizin 1959 öncesiyle ilgili haklılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Avrupa ülkeleri kendi futbol tarihlerini inkar etmiyor ve ilk ülke şampiyonlarını bahaneler bulmadan bugün farklı isimler altında oynanan lig şampiyonluklarına ekliyor. En kısa zamanda ülkemizin de kendi tarihiyle barışmasını diliyor ve bu dosyamızda önde gelen Avrupa liglerinin en çok şampiyon olan takımlarını sıralıyoruz.

ALMANYA

BAYERN MÜNİH (29 ŞAMPİYONLUK)

1903'ten Bundesliga’nın kurulduğu 1963 tarihine kadar Almanya'da ligler; bölge liglerinin şampiyonlarının eleme usulü karşılaşarak ülke şampiyonluğu için yarıştığı bir düzende oynanmıştır. Bu zaman diliminde savaşlardan nasibini alan futbol, var olan düzene göre de şekillenmiştir. 1933/34 sezonundan itibaren Almanya’nın hâkimiyeti altındaki alanlar 16 bölgeye ayrılıp bölge birincilerinin ulusal finallere katıldıkları Gauliga kurulur. İlk yıllarda sadece Almanya’daki takımları kapsayan bu oluşum, Nazilerin Avusturya’yı ilhakının ardından Avusturya takımlarını da kapsadı. Bu süreçte Rapid Wien 1940/41 sezonunda Almanya liginde şampiyon oldu. Gelelim Bundesliga’nın kuruluşuna. 1954’te muhteşem Macarları yenerek Dünya Kupası’nı kazanan Alman takımı amatör oyunculardan kuruluydu. 1962’de Şili’de düzenlenen Dünya Kupası’nda çeyrek finalde Almanya’nın Yugoslavya’ya 1-0 yenilmesi Bundesliga’nın kurulmasını tetikleyen olay oldu.

Kendilerine İngilizler’deki yapıyı örnek alan Almanlar 1963-64’te Bundesliga sezonunu oynadılar. Ancak Almanlar, Bundesliga öncesi futbol şampiyonlarını onore etmeyi unutmadı. Bugün Bundesliga şampiyonuna verilen lig kupasının üzerinde 1903’ten bugüne tüm şampiyonların adı yer almaktadır. Bugün Avusturya liginde oynamayı sürdüren Rapid Wien’in ismi de 1940-41 sezonu şampiyonu olarak kupanın üzerinde yer bulmaktadır.