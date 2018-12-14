Fenerbahçeli yıldız geri dönüyor!

Islam Slimani için Sporting iddiası!

Fenerbahçe'de istenmeyen adam durumuna gelen Islam Slimani için eski kulübü Sporting devreye girmeye hazırlanıyor. Portekiz kulübünün başkanı Frederico Varandas, Cezayirli forveti ocak ayı içerisinde kadroya katmak istiyor.

Fenerbahçe’de geldiği günden bu yana performansıyla eleştirilerin hedefinde olan Islam Slimani, ocak ayı döneminde Portekiz ekibi Sporting Lizbon tarafından isteniyor.

Cezayirli golcü için Sporting Başkanı Frederico Varandas, ocak ayı döneminde 2 önemli transferi kadroya katmak istiyor. Record Gazetesi’nin haberine göre, Sporting’in eski forveti Slimani için istekli olduğu ve devre arasında hızlıca anlaşmayı yapmak istediği kaydedildi.

Tek sıkıntının tecrübeli oyuncunun eski görüntüsünden uzak olduğu, bazı sakatlıklar geçirdiği aktarıldı. Sarı-lacivertli kulüpte de şu anda eleştirilerin odağında olan 30 yaşındaki oyuncu için ocak ayında gönderilmesi ciddi anlamda gündemde duruyor.

Ocak ayında kiralık olarak kadroya katmak isteyen Portekiz takımı, sezon sonunda da bedelsiz bir şekilde imzalamak istiyor. Ersun Yanal sonrası dönemde transferde forvet bölgesine ağırlık verecek Slimani, planlardan uzaklaşıyor.