Fenerbahçe’nin UEFA’daki rakiplerinden biri Güney Kıbrıs takımı AEK Larnaka oldu
Fenerbahçe’nin UEFA’daki rakiplerinden biri Güney Kıbrıs takımı AEK Larnaka oldu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaka ile eşleşti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde grup kuraları İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde çekildi.
Fenerbahçe, B Grubu’nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaka ile eşleşti.
32 takımın yarışacağı UEFA Avrupa Ligi’nde her biri 4 takımdan oluşan 8 grup bulunuyor. Oynanacak 6’şar maçın ardından grubunu lider bitiren 8 takım, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitiren 8 takım ise Şampiyonlar Ligi gruplarından gelecek takımlarla son 16 turu için play-off mücadelesi verecek. Play-off’u kazanan taraflar son 16 turuna yükselecek. UEFA Avrupa Ligi grubunu üçüncü bitiren takımlar, Konferans Ligi son 16 play-off turunda yarışacak.
Grup sonuncuları ise Avrupa defterini kapatacak. Grup maçları, 8 Eylül’de başlayıp 3 Kasım’da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt’un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi’nin finali, 31 Mayıs 2023’te Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanacak.
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