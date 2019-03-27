Fenerbahçe'ye iki müjde birden!

Mathieu Valbuena, sakatlığı nedeniyle Sivas maçında forma giyemedi. Nabil Dirar ise Rizespor, Başakşehir ve Sivasspor ile oynanan karşılaşmaları kaçırdı.

Her iki oyuncu da lige verilen araya sakat girdi ve geçtiğimiz haftayı takımdan ayrı geçirdi. Ancak hem Valbuena hem de Dirar, sonunda arkadaşlarına katıldı.

Dünkü çalışmada oynanan çift kale maçta her iki yıldız da etkili bir performans sergiledi. Bu hafta sonu yerel seçimler nedeniyle yine ligde müsabaka oynanmayacak. Valbuena ve Dirar, 7 Nisan Pazar günü Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak maça kadar hazır hale gelecek.