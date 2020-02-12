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FERAHZAT HOCAOĞLU HAYATINI KAYBETTİ!

FERAHZAT HOCAOĞLU HAYATINI KAYBETTİ!

Acı kayıp!

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TMT mensubu ve Mücahit Komutanları Derneği üyesi, Gazimağusa'nın sevilen simalarından Ferahzat Hocaoğlu hayatını kaybetti.

Hocaoğlu'nun cenazesi dün Mağusa Lala Paşa Camii’nde kılınan öğle namazı müteakip, Mağusa mezarlığında toprağa verildi.

 

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